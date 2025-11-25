2025-11-27PKT11:32:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг 27 ноября 2025 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была +1 °С • атмосферное давление 744 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 67 % • ветер Северо-западный 4 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП, (без пострадавших). 5. Плановые отключения в жилых домах производятся. Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения 59 по стояку кухни кв.97, Музрукова 41-3,4п-ды, Дзержинского 53-2п, Гайдара 22-4,5п-ды с 9 час до окончания Монтажников 50 к.1 с 13 до 17 часов 2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления 41-3,4п-ды, Дзержинского 53-2п, Гайдара 22-4,5п-ды, Дзержинского 59-3п с 9 час до окончания К.Маркса 17 с 9 до 12 часов Гайдара 27-1,2,3п-ды с 9 до 14 часов Монтажников 50 к.1 с 13 до 17 часов Вниманию жителей округа! Будьте осторожны – на улицах гололедица. Во избежание дорожно-транспортных происшествий просьба к водителям строго соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Вниманию водителей! В связи с проведением ремонтных работ, будет временно перекрыто движение по пр. Ленина, в районе дома № 26 до 17:00 час. 27.11.2025г. Движение автомобильного транспорта, по четной стороне от пр. Ленина № 28 до ул. Мишенкова будет отсутствовать. Просим использовать объездные пути. 27.11.2025г. с 09:00 час. в связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях ММПКХ, будет временно перекрыто движение от ул. Монтажников, д. 50 до сворота на ул. Индустриальная до окончания работ. Движение автомобильного транспорта на данном участке будет отсутствовать. Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: • Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь • Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната • Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится • Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию • После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: Лесных пожаров не зарегистрировано. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 27 ноября 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснением, ночью в горах небольшой снег, местами метели, днем без существенных осадков, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -2° до -7°, днём от -3° до +2°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек ожидается неустойчивый водный режим. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 123 обращения. 