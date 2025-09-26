НАШ MURAL 2025 стартует в Озерске .
Областной граффити фестиваль начинается с работы над рисунком на фасаде.
В городе работает художник Николай Касаткин, сам уроженец Озерска. Николай нарисует граффити по сюжету, созданному дизайнером Кристиной Савиновой.
Новый мурал появится на стенах кинотеатра «Октябрь» по адресу Карла Маркса, 30 . По традиции фестиваля мы не раскрываем сюжет мурала до его реализации.
Арт-резиденция фестиваля пройдет в октябре месяце.
Напомним, что в 2025 году ключевой темой фестиваля станет Год защитника Отечества.
За всеми новостями можно следить в группе фестиваля Вконтакте
vk.com/graffiti__mural, а также по хэштегу #нашмурал25
✔ Фестиваль проводится при поддержке
Губернатора Челябинской области и Министерства молодежи региона
✔ Организаторы
АНО "Граффити" и Ассоциация художников «Graffiti Russia»
Информация предоставлена:https://vk.com/graffiti__mural