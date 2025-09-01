Стань частью добрых перемен.

Четвертый ежегодный фестиваль волонтёров Озёрска состоится 6 сентября в 12:00 по проспекту Карла Маркса (около ТЦ «Наш Мир»).

На фестивале вас ждёт знакомство с волонтёрскими объединениями города - от помощи животным до поддержки пожилых людей. Здесь каждый найдёт дело по душе и сможет стать частью команды единомышленников.

В программе фестиваля - большой добро-квест из 11 площадок с разными направлениями добровольчества, 3 образовательные лекции, 5 бесплатных мастер-классов. А ещё - подарки от ФГУП «ПО «Маяк» и партнёров фестиваля всем, кто пройдет активности квеста.

Не останется без внимания и полезная часть программы: каждый сможет принести гуманитарную помощь участникам СВО, продукты для нуждающихся, корм для животных или школьные принадлежности для детей.

Вся актуальная информация и программа фестиваля в официальной(@dobro_oz) группе. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!

Фестиваль реализуется благодаря поддержке Ассоциации волонтёров Южного Урала(@i_vol_south_ural), а также конкурсу благотворительных проектов ФГУП «ПО «Маяк».

Информация предоставлена: инфорцентр ПО «Маяк».