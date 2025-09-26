Обратная связь Вторник, 30 сентября, 08:26
Общественная жизнь

Афиша с 29 сентября по 5 октября 2025 года.

Афиша с 29 сентября по 5 октября 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише.

Общественная жизнь

Когда в Челябинской области ляжет постоянный снег.

Когда в Челябинской области ляжет постоянный снег.

Изучаем народные приметы.

Общественная жизнь

НАШ MURAL 2025 стартует в Озерске.

НАШ MURAL 2025 стартует в Озерске .

Областной граффити фестиваль начинается с работы над рисунком на фасаде.

Общественная жизнь

НАШ MURAL 2025 стартует в Озерске.

НАШ MURAL 2025 стартует в Озерске .

Областной граффити фестиваль начинается с работы над рисунком на фасаде. Подробнее

Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Опреативная обстановка на 26.09.2025 год. Подробнее

Общественная жизнь

Почему снится повторяющийся сон.

Почему снится повторяющийся сон.

Причина может быть в стрессе или травме.

Общественная жизнь

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуацийна территории Озерского городского округа. Подробнее

Общественная жизнь

В Южноуральске пожарные спасли трех взрослых и одного ребенка в горящей квартире.

В Южноуральске пожарные спасли трех взрослых и одного ребенка в горящей квартире. Подробнее
Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 29 сентября 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -3° С

• атмосферное давление 754 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 71%

• ветер Сев.-вост. 12 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Плановых отключений нет.

2 В сетях электроснабжения Ленина 64,66,67, 68,69,70,

Студенческая 4,8,

Привокзальный переулок 1,3,5 с 10 час до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Плановых отключений нет.

Уважаемые озерчане!

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 29 сентября 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки, на юге до сильных, в виде снега, мокрого снега и дождя, днём в северной половине без существенных осадков, в южной половине небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром местами гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, в горах гололедица). Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0, -6°, на юге 0,+5 °, днём 0,+5°.

НЯ: ночью 29 сентября в южных районах области сильные осадки в виде снега, мокрого снега, и дождя, местами гололедные явления, налипание мокрого снега на провода, в горах гололедица.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек будет понижение уровней воды, уменьшение водности.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 26 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1-4 классы пожарной опасности.

Биологическая опасность

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 108 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62102/

2025-09-29

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, оперативная обстановка.

