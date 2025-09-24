2025-09-25PKT10:37:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуацийна территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг 25 сентября 2025 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была +9° С • атмосферное давление 736 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 95% • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения адреса время отключения. 1 В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 20-1п с 9 час до 14 часов 2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления К.Маркса 20-1п с 9 час до 14 часов Уважаемые озерчане! В соответствии с постановлением № 2492 от 22 сентября 2025 г. Администрации Озерского городского округа подключение к теплу жилого фонда осуществляется с 23 сентября 2025 года. Уважаемые озерчане! Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: • Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь • Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната • Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится • Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию • После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 25 сентября 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, днём в северной половине до умеренных, ночью местами туманы, днём на юге возможны грозы. Ветер юго-западный с переходом днём в северной половине на северный, ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10,+15°, в горах до +5°, днём +17,+22°, в горах до +12°, на юге до +27°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек будет понижение уровней воды, уменьшение водности. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется. Лесопожарная обстановка: НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будет действовать 3 класс пожарной опасности. Биологическая опасность Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 117 обращений. Информация педоставлена:https://ozersk.ru/155529-v-yuzhnouralske-pozharnye-spasli-treh-vzroslyh-i-odnogo-rebenka-v-goryaschey-kvartire.html kseniya.prikina 2025-09-25PKT10:37:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 +

