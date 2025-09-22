Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

В Южноуральске пожарные спасли трех взрослых и одного ребенка в горящей квартире.

Вечером 23 сентября в Южноуральске произошел пожар в квартире на первом этаже жилого дома. Как сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области, загорелись вещи на площади около трех квадратных метров. В этот момент в квартире находилось четыре человека.

Пожарные быстро прибыли на вызов и ликвидировали возгорание. Никто из находившихся в квартире не погиб, однако два человека надышались дымом и были госпитализированы в Центральную районную больницу. Среди спасенных — 11-летний ребенок. По предварительным данным, именно его шалость стала причиной пожара — оставшись без присмотра взрослых, он поджег картонную коробку в одной из комнат.

МЧС России напоминает, что родителям необходимо объяснить детям, чем опасны игры с огнем. Спички и зажигалки следует хранить в недоступных для детей местах.

Ранее сотрудница избирательной комиссии во время проведения надомного голосования услышала крики о помощи, раздававшиеся из одной из квартир, и вызвала спасателей. Внутри находилась пенсионерка, которая из-за резкого ухудшения самочувствия не могла выключить газовую плиту. Благодаря оперативным действиям сотрудников пожарно-спасательной части № 49 трагедии удалось избежать.

