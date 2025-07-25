Оперативная обстановка.

Сегодня понедельник 28 июля 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 16° С

• атмосферное давление 729 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 99 %

• ветер Северный 4-8 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения:

К.Маркса 6, 8, 10, Луначарского 23, Музрукова 42, Иртяшская 7-5,6п. с 9 до окончания

2 В сетях электроснабжения плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Музрукова 42, Иртяшская 7-5,6п., Калинина 6-6п. с 9 до окончания

Вниманию жителей!

По данным Челябинского ЦГМС: сегодня в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с.

28 и 29 июля 2025 года будет проводится плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводится проверка передач речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Вниманию автомобилистов!

Для проведения ремонтных работ на наружных водопроводных сетях, будет перекрыт участок дороги по ул. Комсомольская от ул. Семашко до ул. Мишенкова с 9 час. 29.07.2025 г. до 17 час. 31.07.2025 г.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 28 июля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно, дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, в отдельных районах грозы, град, местами крупный, ветер северный 5-10 м/с, отдельные порывы до 17 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +18,+23°, в горах до +15°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: вечером 27 июля, ночью и днем 28 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на реках области ожидается неустойчивый водный режим. В районах выпадения сильных дождей ожидаются подъемы уровней воды, увеличение притока воды к прудам и водохранилищам, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 28 июля в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1, 3 и 4 классы пожарной опасности.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на реках области ожидается неустойчивый водный режим. В районах выпадения большого количества осадков возможны подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 156 обращений.

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61651/