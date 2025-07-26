Обратная связь Вторник, 23 сентября, 19:56
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Кубок Егозы по маунтинбайку 2025: новые рекорды и яркие эмоции.

Кубок Егозы по маунтинбайку 2025: новые рекорды и яркие эмоции. Подробнее

| Общественная жизнь

В УрФО зафиксирован рекордный рост спроса на ИИ‑специалистов.

В УрФО зафиксирован рекордный рост спроса на ИИ‑специалистов.

Искусственный интеллект покоряет рынок труда. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области проверят систему оповещения 1 октября.

В Челябинской области проверят систему оповещения 1 октября.

В этот день завоют сирены и громкоговорители. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Озёрск в лицах. Лариса Алфёрова.

Озёрск в лицах. Лариса Алфёрова.

Нередко мы связываем успех в индустрии моды с шумом столиц, подиумами и глянцевыми вечеринками. Но героиня нашего интервью доказывает: география не определяет границы возможностей. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 22 по 28 сентября.

Афиша с 22 по 28 сентября 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинская область вошла в топ-20 регионов по уровню заработных плат.

Челябинская область вошла в топ-20 регионов по уровню заработных плат. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 22.09.2025 Подробнее

| Общественная жизнь

Поддержать иммунитет в сезон простуд может облепиха.

Поддержать иммунитет в сезон простуд может облепиха.

Эту ягоду относят к суперфудам. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Кубок Егозы по маунтинбайку 2025: новые рекорды и яркие эмоции.

Кубок Егозы по маунтинбайку 2025: новые рекорды и яркие эмоции.

Кубок Егозы по маунтинбайку 2025: новые рекорды и яркие эмоции.

С 19 по 21 сентября на склонах горнолыжного комплекса «Егоза» прошел Кубок Егозы по маунтинбайку. Это событие стало настоящей традицией, привлекая райдеров со всего Урала и других регионов России. В этом году на старте собралось более 50 участников из Екатеринбурга, Челябинска, Миасса, Тюмени и других городов.  Смотрите скоро репортаж на УКС-ТВ!

Даунхилл и «Егоза» становятся всё более популярными, а в следующем году в нашем байк-парке пройдут два этапа Кубка России. 

А пока вашему вниманию фоторепортаж от Александра Добровольского:https://a-dob.gallery.photo/gallery/kubok-egozy/

2025-09-23PKT11:27:00

Ключевые теги: новости, Озерск, Челябинская область, Кыштым.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» График каникул на 2025—2026 учебный год уже известен.
» Оперативная обстановка 26.08.2025.
» Озерск музыкальный. Концерт поэтов и бардов Озёрска.
» Оперативная обстановка 27.08.2025.
» Прием заявок на грантовый конкурс «Люди и города ЯОК» продлили до 10 сентября.
» 80-летний пенсионер из Озерска пробежал три земных экватора.
» В центре внимания. Танго в Озёрске.
» График каникул на 2025—2026 учебный год уже известен.
» Оперативная обстановка 26.08.2025.
» Озерск музыкальный. Концерт поэтов и бардов Озёрска.
» Оперативная обстановка 27.08.2025.
» Прием заявок на грантовый конкурс «Люди и города ЯОК» продлили до 10 сентября.
» 80-летний пенсионер из Озерска пробежал три земных экватора.
» В центре внимания. Танго в Озёрске.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги