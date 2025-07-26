Кубок Егозы по маунтинбайку 2025: новые рекорды и яркие эмоции.

С 19 по 21 сентября на склонах горнолыжного комплекса «Егоза» прошел Кубок Егозы по маунтинбайку. Это событие стало настоящей традицией, привлекая райдеров со всего Урала и других регионов России. В этом году на старте собралось более 50 участников из Екатеринбурга, Челябинска, Миасса, Тюмени и других городов. Смотрите скоро репортаж на УКС-ТВ!

Даунхилл и «Егоза» становятся всё более популярными, а в следующем году в нашем байк-парке пройдут два этапа Кубка России.

А пока вашему вниманию фоторепортаж от Александра Добровольского:https://a-dob.gallery.photo/gallery/kubok-egozy/