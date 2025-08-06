«Кубок Айвенго» 16.08.2025.

Приглашаем всех на один из самых красивых и зрелищных видов спорта! Эмоции и красота движений не оставят никого равнодушным!
Сбор участников 10:00
Начало 11:00
Пляж «НЕПТУН»
Акужинов Серык Кинжигалеевич - главный судья соревнований
Музыкальное сопровождение - https://vk.com/club60609864
Главный приз - https://vk.com/club220164991
Регистрация на игру и вся информация - https://vk.com/id137980684 Мила Рахимова +7(908)706-00-69
Турнир открыт для всех желающих
Прием заявок до 15.08.2025.
Чтобы оставить заявку, перейдите по ссылке ниже, найдите нужный пост, в котором будет форма для заполнения заявки на данное мероприятие.
Информация предоставлена: https://vk.com/futbol_oz