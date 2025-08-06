«Кубок Айвенго» 16.08.2025.

Приглашаем всех на один из самых красивых и зрелищных видов спорта! Эмоции и красота движений не оставят никого равнодушным!

Сбор участников 10:00

Начало 11:00

Пляж «НЕПТУН»

Акужинов Серык Кинжигалеевич - главный судья соревнований

Музыкальное сопровождение - https://vk.com/club60609864



Главный приз - https://vk.com/club220164991

Регистрация на игру и вся информация - https://vk.com/id137980684 Мила Рахимова +7(908)706-00-69

Турнир открыт для всех желающих

Прием заявок до 15.08.2025.

Чтобы оставить заявку, перейдите по ссылке ниже, найдите нужный пост, в котором будет форма для заполнения заявки на данное мероприятие.

Информация предоставлена: https://vk.com/futbol_oz