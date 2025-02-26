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В Челябинской области начался поиск самых красивых деревень.

Федеральный проект «Самые красивые деревни и городки России», реализуемый уже более десяти лет, призван популяризировать небольшие населенные пункты, отличающиеся богатым архитектурным наследием и природными достопримечательностями. Участие в проекте дает деревням, селам и малым городам возможность обмениваться опытом, развивать туризм и повышать качество жизни сельского населения.

Проект реализует Ассоциация самых красивых деревень и городков России. Эта организация объединяет населенные пункты с численностью населения до 30 тысяч человек, обладающие исключительным архитектурным, природным и историческим наследием. Поселения принимаются в Ассоциацию после оценки по ряду критериев, включая градостроительные, экологические и туристические. В настоящее время в списке самых красивых деревень и городков страны 97 населенных пунктов, в числе которых нет ни одного из Челябинской области.

Первая экспедиция для поиска красивых деревень Южного Урала может пройти в 2025 году. Эксперты проведут отбор и сертификацию деревень, подавших заявки до конца марта. Основатели проекта уверены в потенциале Южного Урала и отмечают, что «здесь есть настоящие жемчужины».

Заявки на участие принимаются на сайте Ассоциации до конца марта.

Ранее стало известно, что по программе развития сельских территорий в Каслях возведут многофункциональную спортивную площадку. В поселках Маук и Тюбук, а также в селах Багаряк и Юшково планируется благоустройство территорий. В селе Клеопино будет проведен ремонт сельского клуба, а в деревне Аллаки — Дома культуры.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1131620/