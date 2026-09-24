Корреспондент: Сергей НиколаевФото: ПУЛ 74

Эрмитаж в 2027 году «переедет» в Челябинск.

В Челябинской области пройдет мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж». Об этом стало известно на Петербургском международном форуме объединенных культур.

Мультимедийная экспозиция познакомит южноуральцев с историей, коллекциями и культурным наследием одного из крупнейших музеев мира. Проект позволит представить богатство собрания Эрмитажа с использованием современных выставочных технологий и сделать шедевры мирового искусства доступными для широкой аудитории.

Меморандум о проведении выставки подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

– Проект «Великолепный Эрмитаж» – эдакий универсальный язык. Он соединяет вековые традиции и современные технологии, делает искусство живым и доступным для самой широкой аудитории. Надеюсь, что по силе воздействия и по отклику зрителей наш проект станет даже заметнее и мощнее тех крупных инициатив, которые уже реализовывались в Москве. Ведь у Челябинска сейчас особая роль: в 2027 году регион – Культурная столица России, и мы хотим, чтобы этот статус был наполнен реальными, яркими и по-настоящему объединяющими проектами, – сказал Михаил Пиотровский.

Алексей Текслер добавил, что нас связывают давние и очень глубокие культурные нити. В Эрмитаже бережно хранятся и по-прежнему восхищают зрителей уникальные произведения уральских мастеров.

Как ранее сообщала «Губерния», на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге губернатор Алексей Текслер и гендиректор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова подписали двусторонее соглашение о сотрудничестве. Оно будет действовать ближайшие пять лет. Документ предполагает не только показ произведений столичного музея в Челябинской области, но и представление культурного и художественного наследия нашего региона на площадках именитой Третьяковки.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/