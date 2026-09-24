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МТС включила 5G в Челябинске на действующих частотах LTE.

МТС включила 5G в Челябинске на действующих частотах LTE.

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МТС включила 5G в Челябинске на действующих частотах LTE.

МТС включила 5G в Челябинске на действующих частотах LTE.

Фото: Владимир Сараев

МТС включила 5G в Челябинске на действующих частотах LTE.

Сеть заработала в шести районах города.

МТС 25 сентября сообщила о запуске в Челябинске сети 5G. Она работает в диапазоне 2,1 ГГц (n1) — на действующих частотах LTE, то есть на уже установленных в городе базовых станциях, а не на отдельном «гигабитном» диапазоне.

Сеть включили в Центральном, Советском, Курчатовском, Калининском, Тракторозаводском и Ленинском районах. В список локаций попали набережная реки Миасс, спортивные объекты в парке Гагарина и прогулочная зона в городском бору, крупные транспортные артерии, а также производственные площадки.

Возможность запустить пятое поколение на действующих частотах операторы получили после решения ГКРЧ от 31 августа: регулятор разрешил использовать под 5G существующие частоты LTE и дополнительно выделил диапазон 4,63–4,99 ГГц. Как писало «Первое областное», массовое развертывание 5G в городах-миллионниках планируется до конца 2027 года, а базовые станции для него делают на отечественном оборудовании — в том числе в Челябинской области.

«В нашем промышленном регионе сеть 5G создаст основу для внедрения решений на базе интернета вещей, видеоаналитики, роботизации производств и дистанционного управления техникой»,— отметил директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

Абонентам ничего оформлять не нужно: дополнительную плату за 5G оператор не вводит, менять тариф или сим-карту не требуется. Понадобится смартфон с поддержкой диапазона n1.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/

2026-09-25PKT12:03:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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