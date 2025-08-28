Обратная связь Суббота, 30 августа, 10:18
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Прием заявок на грантовый конкурс «Люди и города ЯОК» продлили до 10 сентября.

Госкорпорация «Росатом» продлевает прием заявок на грантовый конкурс «Люди и города ЯОК». Подробнее

| Общественная жизнь

Разговор с собой вслух может улучшить концентрацию внимания.

Это далеко не всегда признак проблем с психикой. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинском музее изобразительных искусств открылись две выставки из Ирбита.

Они посвящены голландской и фламандской гравюре XVII века. Подробнее

| Общественная жизнь

Сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими на Южном Урале в августе.

Как показал анализ вакансий от платформы для поиска работы, в Челябинской области самые высокие зарплаты в августе 2025 года предлагают представителям рабочих и управленческих специальностей. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

80-летний пенсионер из Озерска пробежал три земных экватора.

За сорок лет общая протяженность дистанции составила 125 тысяч километров. Подробнее

| Общественная жизнь

В челябинских поездах возвращаются скидки школьникам и студентам.

Они будут действовать при оплате проезда в пригород. Подробнее

| Общественная жизнь

В Снежинске определили сильнейших яхтсменов Челябинской области.

На озере Синара прошла двухдневная регата. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 27.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

В Челябинском музее изобразительных искусств открылись две выставки из Ирбита.

В Челябинском музее изобразительных искусств открылись две выставки из Ирбита.

Фото: Алексей Журавлев, ИА «Первое областное»

28 августа в Челябинском государственном музее изобразительных искусств стартовал проект, состоящий из двух выставок. Они посвящены голландской и фламандской гравюре. Первая выставка «Миф о золотом веке» знакомит зрителей с работами мастеров голландской школы гравюры XVII века, в то время как вторая, «Антонис ван Дейк. Первый после Рубенса», представляет гравированные портреты выдающегося фламандского художника и ученика Рубенса.

На открытии проекта общественный деятель Ирина Текслер подчеркнула важность данного события для культурной жизни Челябинска. И призвала всех голосовать за Челябинск — культурную столицу.

«Это еще один шаг к тому, чтобы Челябинск стал культурной столицей. Мы надеемся, что выставка привлечет множество посетителей и подарит им уникальную возможность прикоснуться к искусству», — отметила Ирина Текслер.

Она поблагодарила организаторов проекта и пожелала им привлечь на выставку большое количество посетителей: как взрослой аудитории, так и школьников. Тем более что публика в Челябинске подготовленная и способна оценить высокое искусство.

Генеральный директор Ирбитского государственного музея изобразительных искусств Юлия Коновалова выразила надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с Челябинском.

Расскажем немного подробнее о том, что увидели первые посетители музея.

«Миф о золотом веке» — выставка, которая демонстрирует работы голландской школы гравюры XVIIXVIII веков, включая как оригинальные произведения, так и поздние переиздания. Основной акцент сделан на произведениях XVII века, времени расцвета голландского искусства. Экспозиция включает избранные работы, по которым были пересмотрены атрибуции и уточнены авторства.

В Челябинском музее изобразительных искусств открылись две выставки из Ирбита.

«Первый после Рубенса» — выставка, посвященная Антонису ван Дейку, выдающемуся фламандскому художнику и ученику Рубенса. Ван Дейк известен своими парадными портретами и влиянием на развитие европейской живописи и гравюры. Экспонаты включают работы, выполненные в смешанной технике и отражающие барочную эстетику.

Проект представляет собой результат многолетней работы по формированию коллекции, насчитывающей уникальные произведения, которые находятся в одном ряду с экспонатами крупнейших музеев мира.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/kultura/v-chelyabinskom-muzee-izobrazitelnykh-iskusstv-otkrylis-dve-vystavki-iz-irbita/

2025-08-29PKT10:46:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, Челябинск, музей, выставка, искусство.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Фестиваль «ЙогоЗа!» на горе Егоза 26.07.2025.
» Челябинские боксеры взяли три золота в Европе, соперники рыдали.
» В Верхнем Уфалее у Детской школы искусств сделают музыкальный забор.
» Пролежат до декабря: как сохранить кабачки в квартире и заморозить их на зиму.
» Оперативная обстановка на 31.07.2025 год.
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Фестиваль «ЙогоЗа!» на горе Егоза 26.07.2025.
» Челябинские боксеры взяли три золота в Европе, соперники рыдали.
» В Верхнем Уфалее у Детской школы искусств сделают музыкальный забор.
» Пролежат до декабря: как сохранить кабачки в квартире и заморозить их на зиму.
» Оперативная обстановка на 31.07.2025 год.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги