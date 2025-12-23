Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
Сегодня среда 24 декабря 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была -6°С
• атмосферное давление 794 мм рт. столба
• относительная влажность воздуха 90%
• ветра нет.
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки произошло 2 ДТП, без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся.
Вид отключения адреса время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 27 с 10.00 до 14.00
Дзержинского 56 10п с 9.00 до 12.00
К.Маркса 4 10 п с 9.00 до окончания работ
Дзержинского 53 1п с 10.00 до окончания работ
Калинина 11 с 9.00 до 12.00
2 В сетях электроснабжения нет
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления К.Маркса 27 с 10.00 до 14.00
Дзержинского 56 10п с 9.00 до 12.00
К.Маркса 4 10 п с 9.00 до окончания работ
Дзержинского 53 1п с 10.00 до окончания работ
Матросова 34 5,6 п с 9.00 до окончания работ
Калинина 11 с 9.00 до 12.00
Управление капитального строительства и благоустройства информирует!
В связи с выполнением работ по омолаживающей обрезке зеленых насаждений с 23.12.2025г. по 28.12.2025г. ежедневно с 09.00 до 17.00 будет перекрываться пешеходная дорожка вдоль автомобильной парковки в районе дома по ул. Октябрьская д. 17 и жилого дома по ул. Песочная д. 1.
Просьба к владельцам личного транспорта убрать с автостоянки припаркованные автомобили и использовать в этот период объездные пути.
Уважаемые жители Озерского городского округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба» информирует:
• На водоемах округа начался процесс ледообразования, но осенний лед до наступления устойчивых морозов непрочен.
• Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.
• Серый, молочно-мутного цвета, ноздреватый и пористый — такой лед очень опасен, так как обрушивается без предупреждающего потрескивания.
• Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:
• безопасная толщина льда для одного человека не менее 10 см;
• безопасная толщина льда для сооружения пешей переправы 15 см и более;
• не выходите на тонкий неокрепший лед!
Уважаемые родители!
Не допускайте детей на лед водоемов.
Объясните детям, что игры на тонком льду опасны для жизни!
Помните: Вода не прощает ошибок. Будьте внимательны, бдительны, не рискуйте самым дорогим — здоровьем и жизнью! Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде — звоните 01 (112 для абонентов сотовой связи).
Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:
• Если Вы в здании:
1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь
• Если нет подвала или паркинга:
1. найдите помещение с несущими стенами
2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь
3. держитесь подальше от окон
4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната
• Если Вы на улице:
1. не паникуйте
2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками
3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг
4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)
5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится
• Если Вы в авто или общественном транспорте:
1. остановите машину
2. ползком переместитесь от транспорта
3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг
4. ложитесь на землю
5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию
• После окончания обстрела:
1. не торопитесь выходить из укрытия
2. внимательно смотрите под ноги
3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы
4. держите возле себя детей
1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
Лесных пожаров не зарегистрировано.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварийна 24 декабря 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснением, местами небольшой снег, днем на востоке до умеренного, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ветер юго-западный с переходом на северный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью в северной половине от -12° до -17°, на крайнем севере до -25°, в южной от -8° до -13°, днём в северной половине от -10° до -15°, на крайнем севере до минус 20°, в южной от -2° до -7°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек ожидается неустойчивый водный режим.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.
Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 160 обращений.
