Фото: пресс-служба ЮУЖД

Елка на челябинском ж/д вокзале вошла в топ самых высоких по стране.

Южноуральская красавица достигает 10 метров.

На вокзале станции Челябинск-Главный установили десятиметровую елку. Она вошла в пятерку самых высоких среди установленных на вокзалах страны, сообщает пресс-служба РЖД.

Зеленую красавицу украсили по всем канонам Нового года: красные и золотые шары, яркая гирлянда и звезда-снежинка на верхушке. В ближайшее время на вокзалах украсят билетные кассы и поезда.

Такие же высокие елки установили также на Киевском вокзале в Москве, Великом Устюге и Иваново. А всего к Новому году преобразили 300 вокзалов по всей России.

Кстати, к году Красной Лошади челябинцы украшают квартиры в винтаж. Удовольствие это дорогое — стоимость украшений может достигать до 10 тысяч рублей за штуку. А новогоднюю красавицу можно принарядить и подешевле — о трендах рассказываем в отдельном материале.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/elka-na-chelyabinskom-zh-d-vokzale-voshla-v-top-samykh-vysokikh-po-strane/