В УрФО зафиксирован рекордный рост спроса на ИИ‑специалистов.

В УрФО зафиксирован рекордный рост спроса на ИИ‑специалистов.

Искусственный интеллект покоряет рынок труда.

Уральский федеральный округ стал лидером по востребованности специалистов с навыками работы с ИИ. За восемь месяцев 2025 года потребность в таких профессионалах увеличилась более чем вдвое, или на 127%, сообщили ИА «Первое областное» в «Авито Работе». По стране спрос на специалистов, владеющих технологиями искусственного интеллекта, вырос на 115%. Рынок труда переживает кардинальные изменения, отмечают эксперты.

«Компании, которые научатся эффективно сочетать человеческие компетенции с возможностями ИИ, будут лидерами рынка»,

— отметил директор категории «Офисные профессии» в «Авито Работе» Кирилл Пшеничных.

В Уральском федеральном округе, кроме самого значительного роста спроса на ИИ‑специалистов, наблюдается еще и большая активность соискателей. Количество резюме с упоминанием навыков работы с ИИ увеличилось на 215%. Молодежь активно включается в освоение новых технологий. Особенно заметен рост среди соискателей в возрасте 18—24 лет, где показатель увеличился на 146%.

По России при увеличении спроса на ИИ-специалистов на 115% число резюме с соответствующими навыками выросло на 129%. Лидерами по упоминанию искусственного интеллекта в резюме стали дизайнеры (+172%) и SMM-специалисты (+114%). Зарплатные ожидания специалистов, указывающих навыки работы с ИИ, составляют 40—50 тысяч рублей в месяц.

Тренд на цифровизацию продолжает укрепляться: искусственный интеллект выходит за рамки узкоспециализированных задач и становится неотъемлемой частью многих профессий. Сегодня 28% работающих россиян регулярно используют нейросети в своей деятельности, а 39% обращались к ИИ‑инструментам для получения карьерных консультаций.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/ekonomika/v-urfo-zafiksirovan-rekordnyy-rost-sprosa-na-ii-spetsialistov/

