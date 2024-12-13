Топ-20 дефицитных специалистов в Челябинской области в начале декабря возглавили дворники, врачи и повара.

Если говорить о конкретных специалистах, вокруг которых сейчас сложилась наиболее жесткая конкуренция среди работодателей в регионе, — это дворники (на одну вакансию для них приходится лишь 0,4 резюме потенциальных кандидатов), врачи, повара, пекари и кондитеры (по 0,9), слесари и сантехники, администраторы магазина и администраторы торгового зала (1), маляры и штукатуры, специалисты по взысканию задолженности, а также продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (1,1).

Кроме того, в топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает сейчас в Челябинской области, вошли токари, фрезеровщики, шлифовщики (1,2), автослесари, автомеханики и сварщики (1,5), электромонтажники (1,8), машинисты (1,9), мерчендайзеры (2), монтажники (2,1), операторы call-центра, специалисты контактного центра, геологи, курьеры (2,2) и разнорабочие (2,3).

https://dostup1.ru/society/Top-20-defitsitnyh-spetsialistov-v-Chelyabinskoy-oblasti-v-nachale-dekabrya-vozglavili-dvorniki-vrachi-i-povara_184810.html