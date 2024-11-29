ГАИ Челябинской области всю неделю будет проверять зимние шины, пока с профилактической целью.

Сообщается, что в регионе по 6 декабря будет проходить «профилактическая акция по информированию водителей об ответственности и последствиях за управление транспортным средством, на котором установлены летние шины».

Кроме того, южноуральцам напомнят о важности применения водителями и пассажирами ремней безопасности.

«Сотрудники Госавтоинспекции на выездах из муниципальных образований проведут с водителями профилактические беседы о неукоснительном соблюдении ПДД, напомнят о необходимости отдыха в дороге, а также раздадут информационные листовки», – говорят в пресс-службе ведомства.

Напомним, с 1 декабря за управление транспортным средством, на котором установлены летние шины, предусмотрена административная ответственность.

https://dostup1.ru/society/GAI-Chelyabinskoy-oblasti-vsyu-nedelyu-budet-proveryat-zimnie-shiny-poka-s-profilakticheskoy-tselyu_184277.html