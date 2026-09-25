Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

В Магнитогорск со всей страны приехали участники детского экологического форума.

Сегодня, 29 сентября 2026 года, в Челябинской области стартует форум, который проводится уже в четвертый раз и получил статус всероссийского. Школьники на нем предлагают проекты в сфере экологии и охраны природы, которые удивляют даже взрослых.

Юные экологи и защитники природы уже съехались в Магнитогорск, который на два дня станет площадкой для обсуждения важных тем. За свои проекты команды из разных регионов страны получат награды. Всего предусмотрено 17 номинаций.

Среди финалистов оказалась и команда Челябинской области, представившая в номинации «Лучший спортивный проект на природе» проект «Южный Урал в Экодвижении». На форуме в Магнитогорске участников ждет личная защита своих разработок перед судьями.

Как ранее сообщала «Губерния», в первый день форума состоится научно-практическая конференция, где участники представят индивидуальные экологические проекты. Во второй день ребята смогут пообщаться с ВИПами: министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым, председателем комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой. К слову, Дмитрий Кобылкин постоянный гость данного мероприятия. Комментируя актуальность вопросов и темы повестки форума, он обратил внимание на важность инициатив юных экологов, а также на качественную проработку их проектов:

— Форум — это своеобразный маяк для Госдумы, где формируются новые инициативы. Многие из них имеют перспективу, и мы их превращаем в нормативно-правовые акты либо в законы. Эта площадка работает. Поэтому, чем более профессионально подготовлены инициативы ребят, тем быстрее они будут воплощены в жизнь. Мы хотим приобщить детей к вопросам экологии, сделать их источником таких инициатив.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/