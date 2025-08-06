Обратная связь Пятница, 8 августа, 02:52
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Новый трехэтажный детсад в Челябинской области представили президенту России.

Здание на 120 воспитанников построили в Копейском округе. Подробнее

| Общественная жизнь

Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году.

Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году. Теперь попасть на платное обучение станет тяжелее. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 07.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС.  Подробнее

| Общественная жизнь

Пролежат до декабря: как сохранить кабачки в квартире и заморозить их на зиму.

Пролежат до декабря: как сохранить кабачки в квартире и заморозить их на зиму. Скоро их станет некуда девать, но вы будете знать, что с ними делать.  Подробнее

| Общественная жизнь

Алексей Текслер: «Нацпроекты в сфере здравоохранения реально меняют медицину и жизнь южноуральцев».

Алексей Текслер: «Нацпроекты в сфере здравоохранения реально меняют медицину и жизнь южноуральцев». По словам губернатора, результаты реализации национальных проектов говорят сами за себя. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 06.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 06.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 06.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 4 по 10 августа 2025 года.

Афиша с 4 по 10 августа 2025 года.

После отпуска вновь открылись двери Летнего театра в Парке культуры и отдыха. В нашей афише - спектакли ближайших выходных. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году.

Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году.

Это коснется не только государственных университетов, как сейчас, но и всех вузов в стране. Источник: Александр Ощепков. NGS.RU

Министерство науки и высшего образования России запретило вузам в текущей приемной кампании увеличивать количество мест для платного обучения. Теперь зачислять студентов будут только в пределах утвержденных квот. Подробнее о новых правилах поступления для абитуриентов рассказываем в материале.

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации от 6 февраля 2025 г. в ходе этой приемной кампании вузам запрещено увеличивать количество мест для платного приема», — сообщили в Минобрнауки.

Сколько мест в вузах будут платными, теперь решает правительство РФ, в зависимости от того, какие специалисты нужны на рынке труда. Это коснется не только государственных университетов, как сейчас, но и всех вузов в стране.

Однако пока неизвестно, как между разными университетами и институтами будут распределять эти платные места. А вот изменения вступят в силу уже 1 сентября 2026 года.

Кроме того, в этом учебном году ввели единые сроки подачи документов для каждого уровня обучения. Принимать документы при поступлении на бюджет по результатам ЕГЭ, а также на бакалавриат и специалитет начнут с 20 июня по 25 июля. Для абитуриентов, планирующих платное обучение, сроки подачи документов в вузы увеличиваются. Прием начнется с 20 июня по 20 сентября включительно, передает ТАСС.

Ключевым фактором, вызвавшим изменения в вопросе платных мест в вузах, стал острый дефицит квалифицированных кадров. На сегодняшний день в отечественной промышленности не хватает примерно 600 тысяч инженеров, предприятия военно-промышленного комплекса испытывают нехватку 400 тысяч специалистов, а система здравоохранения — 23 тысяч врачей и 75 тысяч средних медицинских работников.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость сокращения «избыточного» платного набора на непрофильные специальности.

Специалисты считают, что в первую очередь в вузах начнут сокращать количество платных мест на гуманитарных специальностях, таких как экономика, юриспруденция, политология и социология. Эти меры смогут привести к искусственному увеличению спроса на инженерные и технологические специальности.

Еще эксперты уверены, что поступление в вузы ужесточают для того, чтобы выпускники смогли рассмотреть в этом случае учебу в колледже, где учитывают лишь средний балл аттестата, передает Business FM.

Информация предоставлена: https://74.ru/text/education/2025/08/07/75480698/

2025-08-07PKT10:47:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, образование.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» С праздником семьи, любви и верности!
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 10.07.25 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 11.07.25 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 09.07.25 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧСна территории Озерского городского округа на 08.07.25 г.
» Егоза готовится стать новой точкой притяжения для тех, кто ищет гармонию в фитнесе, йоге и медитации.
» Оперативная обстановка.
» С праздником семьи, любви и верности!
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 10.07.25 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 11.07.25 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 09.07.25 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧСна территории Озерского городского округа на 08.07.25 г.
» Егоза готовится стать новой точкой притяжения для тех, кто ищет гармонию в фитнесе, йоге и медитации.
» Оперативная обстановка.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги