Обратная связь Среда, 27 августа, 07:20
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Юные музыканты из Челябинска представили мировые премьеры на международном фестивале.

Юные музыканты из Челябинска представили мировые премьеры на международном фестивале. Коллективы встретились в центре Москвы. Подробнее

| Общественная жизнь

Курс «История родного края» вводится в школах Челябинской области вместо обществознания.

«История родного края» вводится во всех регионах страны по решению Минпросвещения РФ. Для учеников 5-7 классов урок заменит обществознание. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 26.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша на 30, 31 августа 2025 года.

Афиша на 30, 31 августа 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан в последние летние выходные, мы рассказываем в нашей афише. Подробнее

| Новости

В последнюю неделю лета на Южном Урале погода будет переменчивой.

В последнюю неделю лета на Южном Урале погода будет переменчивой. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинский марафон собрал участников из 57 регионов России.

Челябинский марафон собрал участников из 57 регионов России.

На старт шести дистанций вышли 4200 атлетов. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Россия построит в космосе первую в мире платформу-дрон.

На земной орбите создадут суверенный технологический лагерь, которых будет состоять из шести модулей. Для этого построят первую в мире платформу-дрон. Ее работу будут полностью контролировать роботы. Подробнее

| Общественная жизнь

Алексей Текслер: российский триколор — это часть нашей героической истории.

История флага уходит далеко в прошлое. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка 26.08.2025.

1. Сегодня вторник 26 августа 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +16° С

• атмосферное давление 738 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 97%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Кыштымская 43 с 9 до окончания

К.Маркса 4/5п, Иртяшская 15/3п с 9 до 12 часов

2 В сетях электроснабжения плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Матросова 34/1,2п с 9 до окончания

К.Маркса 4/5п, Иртяшская 15/3п, Октябрьская 38 с 9 до 12 часов

Вниманию озерчан!

26 августа 2025 года будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передач речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Вниманию озерчан!

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 26 августа 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, днем местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью +14, +19°, в горах и низинах до +10°, днём +22,+27°, на крайнем юге до +30°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни водный режим большинства рек будет неустойчивым.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: во второй половине дня 25 августа, 26-29 августа в южной половине Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

На территории Озерского городского округа будет действовать 3 класс пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Биологическая опасность

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 151 обращения.

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61866/

2025-08-26PKT10:47:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, оперативная обстановка.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Фестиваль «ЙогоЗа!» на горе Егоза 26.07.2025.
» Видеоинструкция по работе в новом личном кабинете РИР.
» Челябинские боксеры взяли три золота в Европе, соперники рыдали.
» В Верхнем Уфалее у Детской школы искусств сделают музыкальный забор.
» Оперативная обстановка на 29.07.2025 год.
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Фестиваль «ЙогоЗа!» на горе Егоза 26.07.2025.
» Видеоинструкция по работе в новом личном кабинете РИР.
» Челябинские боксеры взяли три золота в Европе, соперники рыдали.
» В Верхнем Уфалее у Детской школы искусств сделают музыкальный забор.
» Оперативная обстановка на 29.07.2025 год.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги