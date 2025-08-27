Обратная связь Пятница, 29 августа, 00:50
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

80-летний пенсионер из Озерска пробежал три земных экватора.

За сорок лет общая протяженность дистанции составила 125 тысяч километров. Подробнее

| Общественная жизнь

В челябинских поездах возвращаются скидки школьникам и студентам.

Они будут действовать при оплате проезда в пригород. Подробнее

| Общественная жизнь

В Снежинске определили сильнейших яхтсменов Челябинской области.

На озере Синара прошла двухдневная регата. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 27.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Юные музыканты из Челябинска представили мировые премьеры на международном фестивале.

Юные музыканты из Челябинска представили мировые премьеры на международном фестивале. Коллективы встретились в центре Москвы. Подробнее

| Общественная жизнь

Курс «История родного края» вводится в школах Челябинской области вместо обществознания.

«История родного края» вводится во всех регионах страны по решению Минпросвещения РФ. Для учеников 5-7 классов урок заменит обществознание. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 26.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша на 30, 31 августа 2025 года.

Афиша на 30, 31 августа 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан в последние летние выходные, мы рассказываем в нашей афише. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

80-летний пенсионер из Озерска пробежал три земных экватора.

80-летний пенсионер из Озерска пробежал три земных экватора.

Фото: из личного архива Александра Кириллова

Александр Кириллов — ветеран предприятия «Маяк». Ему уже 80 лет, и большую часть жизни он бежит. Всего на его счету 153 марафона без единого схода и более ста тысяч километров. Подробнее о его необычной истории любви к бегу узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Первые свои сто километров Александр Александрович пробежал в своем родном городе в 1984 году. Его «на слабо» взял товарищ. Тогда таковой подготовки у юного бегуна не было: за спиной только школьные ГТО и эстафеты. Забег организовал комитет комсомола предприятия «Маяк», куда Александр устроился работать.

«Жарко было, тяжело. Но тогда забег хорошо организовали: там можно было подкрепиться в столовой. Поели — и опять. Время-то не останавливалось», — так описывает свою первую сотку бегун.

В тот день Кириллов прибежал девятым, и так ему это понравилось, что следующие сорок лет посвятил сверхмарафонам. Следующим таким запоминающимся стал зимний забег в Свердловской области. Бегунам предстояло преодолеть снежную насыпь от Первоуральска до Екатеринбурга, а это, на минуту, 45 километров. Со своим товарищем, который и взял ветерана на слабо, Александр ежедневно бегал на стадионе по 20 километров. Сначала было тяжело, но потом спортсмен втянулся и зимние сверхмарафоны уже не стали для него чем-то недостижимым. Суточный бег у Кириллова тоже был — аж два раза.

«Бегал как-то забег на 100 километров в сутки. Пробежал 191 километр, ноги еще две-три недели болели», — рассказывает Александр.

Международный марафон состоялся в Одессе на обычном стадионе. Тогда 32 участника из разных стран бежали целые сутки. Круг площадки был всего 400 метров, и чтобы не закружилась голова, спортсменам приходилось каждые четыре часа менять направление. Но в марафоне была своя загвоздка: если за 12 часов спортсмен не пробежал сто километров — его снимают с забега.

«Ночью же темно, там всего четыре прожектора было, а ты бежишь. Спать, конечно, хотелось, но думаешь: заснешь, время пробежит, а километров не будет. Там были маты гимнастические: я на них заскочил, часа полтора там полежал. Все равно не спится, и опять побежал. Ну, в общем, набежал 191 километр», — сказал он.

Второй суточный забег был в мае в Москве. Но спортсменам не повезло с погодой — шел дождь. Всего Александр Кириллов пробежал тогда 174 километра.

«Еще же кроссовки тогда были никакие. Это сейчас — спортивные, любого вида. Мы когда бежали, поняли, что под ногами деревянное покрытие, покрытое резиной. В общем, ноги стерты», — вспоминает спортсмен.

Александр Кириллов признается: не раз хотел сойти с дистанции. Особенно это желание проявлялось на марафонах в горах. Одна из них — Конжаковский Камень на Севере Урала (если быть точнее — округ Карпинск Свердловской области), ее высота составляет почти 1600 метров.

«Бегали мы в июле, там даже еще снег кое-где лежал. А дальше — гольцы. По ним взбираешься и думаешь, как бы нога туда не попала. Обратно еще хуже, потому что боишься разогнаться и что-то зацепить. Мы спускались почти ползком. Всего семь часов потратили», — вспоминает Александр Александрович.

По сей день ветеран предприятия «Маяк» бегает. Правда, уже не такие большие дистанции. Кириллов предпочитает заниматься в одиночку — так привык. Зимой спортсмен бегает на лыжах, летом по-прежнему на стадионах. Александр Александрович отмечает, главное — регулярность.

Александр Кириллов хотел пробежать и челябинский марафон, но потом отказался от этой мысли. Кстати, забег собрал более пяти тысяч участников из 57 регионов страны. Как это было — читайте в нашем репортаже.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/sport/80-letniy-pensioner-iz-ozerska-probezhal-tri-zemnykh-ekvatora/

2025-08-27PKT11:20:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, спорт, бег.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Фестиваль «ЙогоЗа!» на горе Егоза 26.07.2025.
» Видеоинструкция по работе в новом личном кабинете РИР.
» Челябинские боксеры взяли три золота в Европе, соперники рыдали.
» В Верхнем Уфалее у Детской школы искусств сделают музыкальный забор.
» Оперативная обстановка на 29.07.2025 год.
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Фестиваль «ЙогоЗа!» на горе Егоза 26.07.2025.
» Видеоинструкция по работе в новом личном кабинете РИР.
» Челябинские боксеры взяли три золота в Европе, соперники рыдали.
» В Верхнем Уфалее у Детской школы искусств сделают музыкальный забор.
» Оперативная обстановка на 29.07.2025 год.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги