День пожилых людей отмечают в Челябинской области.

На Южном Урале поддержка пенсионеров — в приоритете.

Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. Праздник — повод выразить свое уважение бабушкам и дедушкам, родителям, наставникам и поблагодарить их за мудрость и заботу.

«Каждый год первого октября мы славим и поздравляем дорогих нам людей, всех, кто своим трудом и талантом создавал и развивал страну, в которой нам посчастливилось родиться и жить»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сделать жизнь пожилых людей комфортнее и благополучнее — важнейшая задача государства и общества, подчеркнул Алексей Текслер. В Челябинской области поддержка ветеранов и пенсионеров была и остается одним из ключевых приоритетов региональной политики.

«Мы последовательно увеличиваем социальные выплаты и пособия, повышаем качество медицинской помощи, делаем доступней услуги учреждений культуры и спорта, реализуем программы активного долголетия»,— уточнил глава региона.

Особое внимание пожилым начали уделять с 1989 года — тогда на заседании Генассамблеи ООН утвердили два важных документа. Вскоре выяснилось, что их для поддержки пожилых недостаточно. И уже в 1990-м был учрежден специальный праздник — Международный день пожилых людей. К нему сформулировали правила, которым должны следовать страны, заботясь о старшем поколении. Одни из главных принципов заботы — участие, уход, достоинство. Это значит, что пожилые люди должны быть вовлечены в общество, получать качественную помощь от государства, а отношение к ним должно быть справедливым и уважительным.

