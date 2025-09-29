Обратная связь Среда, 1 октября, 13:38
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В конце октября южноуральцев ждет шестидневная рабочая неделя.

В конце октября южноуральцев ждет шестидневная рабочая неделя.

После работать придется всего три дня. Подробнее

| Общественная жизнь

День пожилых людей отмечают в Челябинской области.

День пожилых людей отмечают в Челябинской области.

На Южном Урале поддержка пенсионеров — в приоритете. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Книга о южноуральской полиции получила Гран-при престижного конкурса.

Книга о южноуральской полиции получила Гран-при престижного конкурса. Подробнее

| Общественная жизнь

Антициклон разгонит снеговые тучи над Челябинской областью 30 сентября.

Антициклон разгонит снеговые тучи над Челябинской областью 30 сентября.

Отдельные районы утром окутает туман. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 29 сентября по 5 октября 2025 года.

Афиша с 29 сентября по 5 октября 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише. Подробнее

| Общественная жизнь

Когда в Челябинской области ляжет постоянный снег.

Когда в Челябинской области ляжет постоянный снег.

Изучаем народные приметы. Подробнее

| Общественная жизнь

НАШ MURAL 2025 стартует в Озерске.

НАШ MURAL 2025 стартует в Озерске .

Областной граффити фестиваль начинается с работы над рисунком на фасаде. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня вторник 30 сентября 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -2° С

• атмосферное давление 749 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 82%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

К.Маркса 2, Гайдара 4,6,10 с 9:30 ч до окончания работ

Дзержинского 56 – 1п с 9 до 14 часов

2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Дзержинского 56 – 1п, Луначарского 3 с 9 до 14 часов

К.Маркса 4 – 2п с 9 ч до окончания работ

Уважаемые озерчане!

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 30 сентября 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью в южной половине области местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега, гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица), днем преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 6-11 м/с. Ночью заморозки -2, -7°, при прояснении до -12°, днем +4, +9°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек ожидается понижение уровней воды, уменьшение водности.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: ночью в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -6°.

В связи с прогнозируемыми заморозками в воздухе и на почве до -6° повышается вероятность гибель плодов и овощей, образование морозобойных трещин и последующее снижение урожайности.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 30 сентября, 1-4 октября в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1-4 классы пожарной опасности.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 106 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62110/

2025-09-30PKT09:38:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, оперативная обстановка.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» График каникул на 2025—2026 учебный год уже известен.
» Стартовал прием заявок на первый в 2026 году конкурс президентских грантов.
» Челябинцам покажут крутые трюки и прыжки на самокатах.
» В центре внимания. Мультстудия в СЮТ.
» Группа «Братья Грим» и певец Акмаль выступят в Челябинске на Дне города.
» В центре внимания. 10 лет конному клубу «Невада».
» Стань частью добрых перемен.
» График каникул на 2025—2026 учебный год уже известен.
» Стартовал прием заявок на первый в 2026 году конкурс президентских грантов.
» Челябинцам покажут крутые трюки и прыжки на самокатах.
» В центре внимания. Мультстудия в СЮТ.
» Группа «Братья Грим» и певец Акмаль выступят в Челябинске на Дне города.
» В центре внимания. 10 лет конному клубу «Невада».
» Стань частью добрых перемен.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги