| Общественная жизнь

Кубок Егозы по маунтинбайку 2025: новые рекорды и яркие эмоции.

Кубок Егозы по маунтинбайку 2025: новые рекорды и яркие эмоции. Подробнее

| Общественная жизнь

В УрФО зафиксирован рекордный рост спроса на ИИ‑специалистов.

В УрФО зафиксирован рекордный рост спроса на ИИ‑специалистов.

Искусственный интеллект покоряет рынок труда. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области проверят систему оповещения 1 октября.

В Челябинской области проверят систему оповещения 1 октября.

В этот день завоют сирены и громкоговорители. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Озёрск в лицах. Лариса Алфёрова.

Озёрск в лицах. Лариса Алфёрова.

Нередко мы связываем успех в индустрии моды с шумом столиц, подиумами и глянцевыми вечеринками. Но героиня нашего интервью доказывает: география не определяет границы возможностей. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 22 по 28 сентября.

Афиша с 22 по 28 сентября 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинская область вошла в топ-20 регионов по уровню заработных плат.

Челябинская область вошла в топ-20 регионов по уровню заработных плат. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 22.09.2025 Подробнее

| Общественная жизнь

Поддержать иммунитет в сезон простуд может облепиха.

Поддержать иммунитет в сезон простуд может облепиха.

Эту ягоду относят к суперфудам. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

В Челябинской области проверят систему оповещения 1 октября.

В Челябинской области проверят систему оповещения 1 октября.

 Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

В Челябинской области проверят систему оповещения 1 октября.

В этот день завоют сирены и громкоговорители.

В Челябинской области 1 октября раздастся вой сирен — так будут проверять систему оповещения населения. Также прозвучит специальное сообщение из громкоговорителей, а по телевизору появится заставка с текстом, сообщили в региональном министерстве общественной безопасности.

Проверка системы пройдет с 10 до 14 часов. С 10:43 до 10:44 на телеканалах будут транслировать специальное текстовое сообщение, его же озвучат по радио, а с 10:43 до 10:45 информацию о проверке системы воспроизведут домофоны «Интерсвязь».

Также в этот день предупреждение о проверке сирен придет для пользователей мобильного приложения «МЧС России», а на экранах в общественном транспорте появится надпись: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

В местах, где не установлены сирены или не проведено телерадиовещание, проверку осуществят с привлечением ГИБДД, РОВД, подразделений ФПС, предприятий связи.

А в период с 27 сентября по 1 октября южноуральцев начнут предупреждать о грядущей проверке по радио, телеканалам. Прозвучит сообщение: «Министерство общественной безопасности Челябинской области сообщает, что 1 октября 2025 года будет проведена комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения Челябинской области с включением электросирен и громкоговорителей. Информацию принять к сведению. По данному сообщению населению никаких действий не предпринимать».

Напомним, если вы услышали вой сирен, то нужно включить радио или телевизор и прослушать спецсообщение.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-proveryat-sistemu-opoveshcheniya-1-oktyabrya/

