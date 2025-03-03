Оперативная обстановка на 05.03.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня среда 05 марта 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 15° С

• атмосферное давление 738 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 90 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП 1 пострадавший.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 19-4п, Октябрьская 15а-1п с 9 до 12 часов

Дзержинского 35-14,15,16п,

Гайдара 22-9п с 9 до 13 часов

К.Маркса 32а-2п с 9 до 14 часов

Монтажников 50а с 9 до 17 часов

2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Иртяшская 7-3п с 12 час до окончания

К.Маркса 19-4п, Октябрьская 15а-1п с 9 до 12 часов

Дзержинского 35-4,14,15,16п, 55-4п, Гайдара 22-9п с 9 до 13 часов

К.Маркса 32а-2п с 9 до 14 часов

Монтажников 50а с 9 до 17 часов

Вниманию жителей Озерского городского округа!

5 марта 2025 года проводится комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Челябинской области и муниципальной системы оповещения с подачей сигнала «Внимание всем», включением электросирен и передачей речевой информации по каналам радиовещания и радиотрансляционной сети по всей территории области. Запуск электросирен будет произведен в 10 часов 35 минут и в 11 часов 20 минут в течение 5 минут.

Вниманию пешеходов во время гололедицы!

· выходить на улицу следует в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой;

· пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;

· всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 05 марта 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём на юге до умеренного, на отдельных участках дорог гололедица, днём на юге возможны слабые метели. Ветер южный 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснении до -20°, днём от 0°, до -5°, в низинах до -8°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 135 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60425/