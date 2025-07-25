В августе южноуральцы увидят парад планет и сто метеоров в час.

Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск» (1–3, 5), Александр Файрузов, «Челябинск сегодня» (4, 6), Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы» (7–9)

Августовские теплые и темные ночи — лучшее время для астрономических наблюдений. Ученые утверждают, что небо Челябинской области может удивить и далеких от астрономии людей: порой в нем видны по-настоящему редкие, уникальные и впечатляющие явления. Метеорные дожди, серебристые облака, парады планет... Все это ждет южноуральцев в ближайший месяц. Наблюдать за всем этим можно без специального оборудования. Где и когда? «Губерния» узнала это, а также в какой уникальный и один из немногих в мире телескоп приглашают посмотреть челябинцев, а также когда откроется детская обсерватория.

Летние метеорные дожди и три планеты в ряд южноуральцы могут увидеть даже без спецтехники

В этом году в челябинском Дворце пионеров и школьников на Алом Поле откроется детская обсерватория. Почти 50 лет назад архитекторы предлагали разместить ее в шарообразном куполе, но из-за ошибки в проектировании установить телескоп там не удалось. Только в наши дни ошибку решили исправить.

— Мы закупили для обсерватории новый телескоп, смонтируем его внутри купола, и нам будут завидовать астрономы из других регионов, — говорит заместитель директора учреждения Антон Завьялов.

Когда обсерватория откроется, она будет доступна не только школьникам, но и всем жителям города. Но не нужно ждать окончания ремонта, чтобы увидеть свет далеких звезд и планет — в Челябинской области есть места, где для астрономических наблюдений даже не понадобится телескоп. (Впрочем, в столице Южного Урала есть и другие телескопы, например в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете.)

— Тех, кто заинтересовался астрономией, приглашаем в наш астрономический комплекс. Мы очень гордимся нашей обсерваторией. У нас есть уникальный телескоп, каких в России всего два, а в мире — около 30, — говорит директор астрономического комплекса ЮУрГГПУ Жанна Буйло. — Интересно, что и этот телескоп когда-то был приобретен и здание обсерватории было построено на деньги студентов и преподавателей физического факультета. Студенты ездили в стройотряды, преподаватели передавали часть своей зарплаты. Я сама поехала в пионерский лагерь вожатой и часть зарплаты отчислила в фонд строительства.

На что смотреть ночью в августе

В начале августа в созвездии Козерога будет виден метеорный поток альфа-Каприкорниды. Метеоров в нем немного, однако иногда попадаются яркие болиды, сгорая в атмосфере, они на мгновение освещают все небо. В это же время в созвездии Водолея будет виден поток Южные дельта-Аквариды. Метеоров в нем много, но почти все очень маленькие, и разглядеть их непросто.

Совсем другое дело — мощный поток Персеиды. Его можно увидеть с 17 июля по 23 августа, а пик (100 метеоров в час) придется на ночь с 12 на 13 августа, однако наблюдения осложнит свет от полной Луны.

В последней декаде августа можно будет увидеть, как на одной линии окажутся три планеты — Меркурий, Венера и Юпитер. Увидеть их можно будет невооруженным глазом, главное — отличить от неподвижных звезд.

Интересные явления весь год

Южноуральское небо может удивить редкими и уникальными явлениями. Вот некоторые из них, что уже хорошо знакомы жителям региона.

Затмения

Жители региона не раз наблюдали частные и полные затмения Солнца, когда его закрывала Луна, и затмения Луны, когда она оказывалась в тени Земли. Наиболее большим за последние годы солнечное затмение было в октябре 2022 года, когда диск Луны закрыл Солнце на 78 процентов. А уже 7 сентября 2025 года жители Челябинской области смогут увидеть лунное затмение, оно будет длиться около пяти с половиной часов.

— Лунные затмения происходят гораздо реже, чем солнечные, — рассказал астрофизик, доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра. — Полное лунное затмение 7 сентября будет благоприятным для наблюдений с территории нашей страны, и большая часть жителей России, в том числе южноуральцы, смогут увидеть все его фазы.

Суперлуние

Одно из самых эффектных астрономических явлений возникает тогда, когда Луна приближается к Земле на минимальное расстояние в фазе полнолуния. Есть и противоположное явление — микролуние, когда Луна находится в апогее (максимальном удалении от Земли) и кажется меньше обычного.

Серебристые облака

Серебристые облака образуются на очень большой высоте из мельчайших ледяных кристаллов. Мерцающее сияние серебристых облаков чаще всего можно увидеть летом перед рассветом или сразу после заката. Одно из удачных мест для наблюдения — «Аркаим». В ночь с 14 на 15 июня здесь видели целое поле серебристых облаков, похожее на жемчужную ткань.

Полярное сияние

В последние годы из-за роста солнечной активности полярные сияния в Челябинской области стали видеть значительно чаще, чем раньше. В этом году самые яркие полярные сияния наблюдались в январе и апреле, красочные всполохи в небе были хорошо видно даже в городах. Наилучшие шансы насладиться северным сиянием — в период магнитных бурь, когда Солнце наиболее активно.

Гало

Зимой вокруг Солнца или Луны изредка можно увидеть светящееся кольцо или световые столбы, образующиеся из-за ледяных кристаллов в атмосфере. В 2020 году необычно яркое гало вокруг Солнца даже напугало некоторых челябинцев: кто-то подумал, что к нам прилетел еще один метеорит.

Куда поехать за светом звезд

Чтобы увидеть звездное небо во всем великолепии, придется уехать за пределы города с его яркими огнями. Где в Челябинской области лучше всего наблюдать за звездами?

«Аркаим»

Расположенный посреди степи, историко-археологический музей-заповедник «Аркаим» — одно из лучших мест в области для наблюдения за небом. Здесь совсем нет городской засветки, небо темное, а звезды светят очень ярко. Каждый август гости «Аркаима» наслаждаются видом сгорающих в небе метеоров из потока Персеиды.

Национальный парк «Таганай»

Горы, чистый воздух и удаленность от городских огней создают отличные условия для наблюдения за звездами. С вершин Откликного гребня, Двуглавой сопки и горы Круглицы в ясную ночь можно увидеть не только звезды, но и слабые туманности. Однако туристам без опыта покорить эти вершины будет тяжело. Им лучше отправиться на Большую каменную реку, гору Семибратка или Черную скалу.

Национальный парк «Зюраткуль»

Окрестности озера Зюраткуль славятся чистым небом, которое позволяет любоваться не только яркими звездами, но даже туманностями и Млечным Путем. В безветренную погоду гладь воды отражает звезды, как зеркало, создавая незабываемое зрелище. Неспроста национальный парк «Зюраткуль» любят астрофотографы. Также панорама звездного неба прекрасно открывается с хребта Нургуш.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/science/1134723/