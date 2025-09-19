Озёрск в лицах. Лариса Алфёрова.

Нередко мы связываем успех в индустрии моды с шумом столиц, подиумами и глянцевыми вечеринками. Но героиня нашего интервью доказывает: география не определяет границы возможностей.Знакомьтесь - Лариса Алферова. Живя в нашем небольшом городке, она построила карьеру стилиста и фэшн-аналитика. Её клиентами становятся люди из Озёрска и других городов, а в списке проектов — коллаборации с известными брендами. Что такое фэшн-аналитика, какие вещи обязательно должны быть в гардеробе каждой женщины, для чего люди обращаются к стилисту, - об этом и многом другом — в нашем интервью.