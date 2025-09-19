Обратная связь Понедельник, 22 сентября, 19:27
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Озёрск в лицах. Лариса Алфёрова.

Озёрск в лицах. Лариса Алфёрова.

Нередко мы связываем успех в индустрии моды с шумом столиц, подиумами и глянцевыми вечеринками. Но героиня нашего интервью доказывает: география не определяет границы возможностей. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 22 по 28 сентября.

Афиша с 22 по 28 сентября 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинская область вошла в топ-20 регионов по уровню заработных плат.

Челябинская область вошла в топ-20 регионов по уровню заработных плат. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 22.09.2025 Подробнее

| Общественная жизнь

Поддержать иммунитет в сезон простуд может облепиха.

Поддержать иммунитет в сезон простуд может облепиха.

Эту ягоду относят к суперфудам. Подробнее

| Общественная жизнь

Поддержать иммунитет в сезон простуд может облепиха.

Поддержать иммунитет в сезон простуд может облепиха.

Эту ягоду относят к суперфудам. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Штрафы будут приходить ежедневно? Когда в России автомобилистов без ОСАГО начнут вычислять по камерам.

Штрафы будут приходить ежедневно? Когда в России автомобилистов без ОСАГО начнут вычислять по камерам.

Активнее бороться с нарушителями поручил Путин.

Водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам. Подробнее

| Общественная жизнь

Для подростков в Челябинске стартовал проект, который поможет определиться с профессией.

Для подростков в Челябинске стартовал проект, который поможет определиться с профессией.

Руководитель некоммерческой организации в Челябинске запустила бесплатный проект для подростков, который поможет определиться с будущей. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Озёрск в лицах. Лариса Алфёрова.

Озёрск в лицах. Лариса Алфёрова.

Нередко мы связываем успех в индустрии моды с шумом столиц, подиумами и глянцевыми вечеринками. Но героиня нашего интервью доказывает: география не определяет границы возможностей.Знакомьтесь - Лариса Алферова. Живя в нашем небольшом городке, она построила карьеру стилиста и фэшн-аналитика. Её клиентами становятся люди из Озёрска и других городов, а в списке проектов — коллаборации с известными брендами. Что такое фэшн-аналитика, какие вещи обязательно должны быть в гардеробе каждой женщины, для чего люди обращаются к стилисту, - об этом и многом другом — в нашем интервью.

2025-09-22PKT12:09:00

Ключевые теги: Озерск, Челябинская область, новости.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» График каникул на 2025—2026 учебный год уже известен.
» Озерск музыкальный. Концерт поэтов и бардов Озёрска.
» Оперативная обстановка 26.08.2025.
» Прием заявок на грантовый конкурс «Люди и города ЯОК» продлили до 10 сентября.
» 80-летний пенсионер из Озерска пробежал три земных экватора.
» Оперативная обстановка 27.08.2025.
» В центре внимания. Танго в Озёрске.
» График каникул на 2025—2026 учебный год уже известен.
» Озерск музыкальный. Концерт поэтов и бардов Озёрска.
» Оперативная обстановка 26.08.2025.
» Прием заявок на грантовый конкурс «Люди и города ЯОК» продлили до 10 сентября.
» 80-летний пенсионер из Озерска пробежал три земных экватора.
» Оперативная обстановка 27.08.2025.
» В центре внимания. Танго в Озёрске.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги