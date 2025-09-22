Обратная связь Среда, 24 сентября, 15:50
| Общественная жизнь

| Новости » Общественная жизнь

Южные виды движутся на север — что происходит с пауками в Челябинской области.

Южные виды движутся на север — что происходит с пауками в Челябинской области.

Фото: ИА «Первое областное»

Южные виды движутся на север — что происходит с пауками в Челябинской области.

В регионе фиксируют рост появления пауков — эксперт успокаивает: паниковать не стоит, но нужно остерегаться крупных членистоногих.

В Челябинской области участились сообщения о пауках. Жители региона прислали нам в редакцию фотографии членистоногих, размеры и особенности которых поражают. Но это скорее эффект внимания, чем нашествия, уверяет лаборант кафедры общей экологии ЧелГУ Ольга Коробчинская. Опасных для жизни человека пауков на Южном Урале нет, однако укусы некоторых степных видов могут быть болезненными. Такие нежелательные встречи чаще могут случаться в южных районах региона.

Рядовой пост о большом пауке в южном районе области вызвал большой переполох среди наших подписчиков. Люди массово стали делиться снимками в комментариях к посту о своих «находках» — больших и необычных пауках, которых редко увидишь в обычной жизни.

«Определять видовую принадлежность, тем более членистоногих, по фотографии — дело неблагодарное. Диагностические признаки бывают настолько неоднозначные, что вряд ли попадут в объектив. Также часто бывает неизвестна достоверность географической точки фотосъемки. Фотография может быть сделана в совершенно другом месте, но выдаваться за удивительную находку нового для региона вида»,— говорит Ольга Коробчинская.

По словам собеседницы редакции, биолога, серьезных причин для паники нет: многочисленность и разнообразие пауков — нормальное явление для региона с разными типами ландшафтов, а всплеск интереса объясняется информационным поводом и повышенным вниманием.

«Пауков всегда было много. Сейчас люди просто начали чаще их замечать из-за новостей. Ничего страшного в этом нет, главное — не трогать их руками»,

— отмечает эксперт.

По ее словам, действительно опасных для человека пауков в Челябинской области немного. Отдельную осторожность стоит проявлять в степных и лесостепных районах: там встречаются тарантулы — крупные пауки, живущие в норах и выходящие на ночную охоту.

«Если идете по степи — не суйте палки в норы. Мало ли что оттуда выпрыгнет»,— советует специалист.

Ольга Коробчинская также отмечает общий тренд: южные, теплолюбивые виды продвигаются на север — это связано с изменением климата и условий среды. Юг области становится более пустынным и засушливым, поэтому многие животные мигрируют к территориям с большей влажностью и кормовой базой.

Важно знать!

Что делать при укусе? Если укусил крупный и яркий паук (по типу тарантула или каракурта) — немедленно обратитесь к врачу. В остальных случаях следует промыть место укуса, приложить холод и наблюдать за симптомами. При ухудшении самочувствия медицинская помощь обязательна.

Главное правило — не трогать пауков и не пытаться их ловить. Эксперт добавляет, по данным комплексного доклада министерства экологии Челябинской области, арахнофауна области составляет 409 видов — такое высокое разнообразие благодаря множеству экотопов.

Какой можно сделать вывод? Южноуральцам бояться пауков не стоит — они избегают контактов с человеком. Соблюдение простой осторожности и обращение к врачу при тревожных симптомах исключат риски.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnye-vidy-dvizhutsya-na-sever-chto-proiskhodit-s-paukami-v-chelyabinskoy-oblasti/

2025-09-24PKT10:14:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

