Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Челябинский космонавт поделился впечатлениями от первого полета в космос.

На Землю после своего первого полета на Международную космическую станцию (МКС) успешно вернулся челябинский космонавт Олег Платонов. Впечатлениями от увиденного он поделился на послеполетной пресс-конференции, состоявшейся в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне.

— Я хочу поблагодарить за эту возможность мою страну, Роскосмос, NASA, Соединенные Штаты и компанию SpaceX. Я был удивлен, насколько прекрасна наша Земля, наша планета. Она еще прекраснее, чем мы видим на картинке, — заявил Олег Платонов.

Досрочное возвращение на Землю экипажа Crew Dragon, в составе которого находились челябинский космонавт Олег Платонов, американские астронавты Зина Кардман и Майкл Финк, а также японский астронавт Кимия Юи, состоялось 15 января. Официальной причиной досрочного завершения полета названо «медицинское происшествие» на борту, однако подробности не разглашаются.

Известно, что космонавтам теперь предстоит пройти курс послеполетной реабилитации — подробностями работы, выполненной на орбите, Олег Платонов планирует поделиться позже.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1138297/