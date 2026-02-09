Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

В России в два раза вырос повышающий коэффициент за оплату воды без счетчика.

Новое правило касается квартир, где не установили приборы учета.

С конца 2025 года в России изменились правила начисления платы за холодную воду для жителей, которые до сих пор не установили индивидуальные приборы учета — счетчики. Повышающий коэффициент для них увеличен вдвое — с 1,5 до 3. Теперь плата будет начисляться по нормативу потребления, умноженному на три, напоминает портал irk.ru.

Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, эта мера направлена на борьбу с ситуациями, когда в квартире официально прописано один-два человека, а фактически проживает больше, например арендаторы. В таких случаях большой расход воды оплачивается по заниженному нормативу даже с прежним коэффициентом, что было несправедливо по отношению к тем, кто платит по счетчикам.

«По закону об энергосбережении установить индивидуальные приборы учета полагалось еще в 2012 году. По данным ГИС ЖКХ, в среднем по стране 64% квартир такими приборами уже оборудованы. Поэтому изменения правил коснутся далеко не всех»,— отметил депутат.

Нововведение затрагивает только те квартиры, где есть техническая возможность для монтажа счетчиков. Тем самым государство стимулирует граждан к установке приборов учета и переходу на оплату по фактическому потреблению.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-rossii-v-dva-raza-vyros-povyshayushchiy-koeffitsient-za-oplatu-vody-bez-schetchika/