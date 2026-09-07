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На Южном Урале отмечают праздник, который появился благодаря Александру I

На Южном Урале отмечают праздник, который появился благодаря Александру I

 Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

На Южном Урале отмечают праздник, который появился благодаря Александру I

По всей России 8 сентября отмечают День финансиста — праздник, появившийся благодаря учреждению в 1802 году Министерства финансов Российской империи. Но поздравлять работников финансовой сферы в новейшей истории страны начали в 2011 году после постановления Дмитрия Медведева.

На Южном Урале традиционно в этот день будут проводить семинары, награждения и профессиональные конкурсы. С Днем финансиста поздравил жителей Челябинской области губернатор Алексей Текслер:

— Уважаемые работники и ветераны финансовой сферы! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Сложно переоценить вашу роль в экономике страны и региона. Выполняя стратегические задачи развития, поставленные Президентом России, мы опираемся во всех текущих процессах на четкую, оперативную, качественную работу финансистов.

Финансовая сфера — кровеносная система Челябинской области. Она обеспечивает инвестиции в промышленность, от металлургии до машиностроения, поддерживает малый бизнес и агропром. Банки и фонды направляют ресурсы на развитие инфраструктуры, социальные программы и жилищное строительство. От стабильности финансового сектора напрямую зависят доходы бюджета, рабочие места и качество жизни южноуральцев. Именно здесь куется экономическая мощь региона.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/

2026-09-08PKT10:21:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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