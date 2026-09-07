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В России вступил в силу новый порядок поиска граждан через МВД.

Теперь гражданин, которого ищут, будет сам решать — выходить ли на связь.

В России вступил в силу закон, который существенно упрощает и ускоряет процедуру установления контакта с гражданином России через органы внутренних дел. Теперь как физические, так и юридические лица могут подать заявление о поиске человека в любое подразделение по вопросам миграции МВД России на районном уровне — либо лично, либо через личный кабинет на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Если указанных в заявлении данных (Ф. И. О., дата рождения и так далее) достаточно для однозначной идентификации человека в базе МВД, а адрес его регистрации актуален, территориальный орган направляет этому гражданину официальное извещение. В нем содержатся контактные данные заявителя и причина обращения. Дальнейшее решение — связываться или нет — принимает сам разыскиваемый.

Заявитель, в свою очередь, получает уведомление о том, что его данные были переданы искомому лицу.

Полиция может отказать заявителю, если:

— информации недостаточно для точной идентификации человека;

— человек не найден в базе МВД;

— у найденного гражданина нет регистрации по месту жительства или пребывания.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/