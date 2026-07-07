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| Новости » Общественная жизнь

После удара молнии загорелась крыша одного из домов Челябинска.

После удара молнии загорелась крыша одного из домов Челябинска.

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

После удара молнии загорелась крыша одного из домов Челябинска.

Вечером 8 июля на телефон 112 поступило сообщение от жителя поселка Западного. Он сообщил, что в крышу двухэтажного жилого дома ударила молния, после чего кровля загорелась.

На место прибыли 24 сотрудника Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и 6 единиц техники. Из-за особенностей здания и скрытого распространения огня пожарным перед тушением пришлось разбирать кровлю, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области. На данную минуту информации о пострадавших нет. Точную причину возгорания придется устанавливать сотрудникам МЧС.

Отметим, что многоквартирные дома обязательно должны иметь молниезащиту в случаях, если высота дома превышает 30 метров, здание стоит на открытой местности, холме или вблизи водоемов и если на крыше есть металлические конструкции. В частных домах система молниезащиты вообще не обязательна и устанавливается только по желанию собственника.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1141823/

2026-07-09PKT10:41:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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