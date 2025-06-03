Фото: Рамиль Нуриев

В джинсах и без банкета? Родители челябинских школьников рассказали, как (не) тратятся на выпускные.

Деньги уходят не только на развлечения.

Всё-таки роскошь и внешний лоск в такой праздник — совсем не главное.

Совсем скоро закончатся госэкзамены, в Челябинске начинается пора выпускных. Мы спросили читателей, дорого ли нынче обходится праздник в честь окончания школы. Ждали рассказов о дорогущих банкетах и лимузинах, но были слегка удивлены. Создается впечатление, что в этом году выпускные торжества будут довольно скромными.

«В родительском чате сперва вкинули какие-то безумные идеи, чуть ли не позвать выступать Киркорова, но это все довольно быстро затухло, — рассказал отец девятиклассника Артем. — Будет отмечать сразу вся параллель в ресторане отеля „Мелиот“, заказали какую-то бюджетную развлекательную программу, вышло около 6 тысяч с человека».

Мама выпускницы из 9 класса Марина рассказала, что на банкет с программой родители потратили примерно по 12 тысяч рублей. Отдельно пришлось скинуться на подарки учителям.

«Пока выходим тысяч на 8, но это без развлекательной программы, фото- и видеосъемки», — поделилась еще одна мама выпускника Людмила.

Родители девятиклассников из ОЦ № 5 рассказали, что праздник на площадке отеля Smolinopark обойдется им в 20 тысяч (мамы и папы будут отмечать вместе с детьми). Аналогичной схемы придерживаются и в некоторых других школах, наша читательница Елена рассказала, что им пришлось выложить за банкет 30 тысяч на троих.

По данным SuperJob, в среднем родители челябинских девятиклассников тратят на организацию выпускного 12,5 тысячи рублей, одиннадцатиклассников — 18,5 тысячи. 9% выпускников девятых и 4% выпускников 11-х классов праздновать окончание школы не планируют.

Учитывая, что многие покидают школу именно после девятого класса, 11-классники празднуют даже с меньшим размахом. Отец выпускника Даниил за банкет отдал чуть больше 8 тысяч. Правда, еще 10 тысяч набежало за счет других трат:

«3500 отдали за фотоальбом, столько же потратили на подарок школе — отремонтировали пол, — перечислил наш читатель. — За аренду зала на последний звонок собирали по 1400 рублей, а еще с родителями скинулись на съемки клипа, подарок от нас детям».

Наталья на праздник в «Пегасе» сдала около 17 тысяч рублей на двоих (себя и сына). В эту сумму уже включены и стол, и вся программа, и услуги фотографа. Других крупных трат, связанных с выпускным, у родителей в их классе не было:

«Школе мы подарок дарить не стали, например, просто высадили там два дерева. На одежду тоже многие не тратятся, особого дресс-кода на праздник нет».

На праздничный образ родителям, конечно, придется раскошелиться отдельно. Девочки к особенному дню нередко готовятся у профи, за макияж вместе с прической мастера-фрилансеры просят от 2-3 тысяч рублей, в салонах расценки выше. Цены на вечерние платья и нарядные костюмы достигают 30-40 тысяч рублей. К счастью, многие предпочитают собирать неформальные луки из вещей, которые еще пригодятся в обычной жизни.

«У нас на костюм вообще расходов никаких, сын пойдет в джинсах и футболке», — поделился Даниил.

Некоторые отказываются даже от торжеств в кафе или ресторане.

«Девятый класс у нас сам отказался от банкетов, обошлись последним звонком за 2000 рублей, — рассказала учительница из Челябинска. — Четвертый класс отлично отгулял выпускной концертом в школьном актовом зале, дети сами все сделали — и оформили, и спели, и насмешили. В качестве финального аккорда — экскурсия с классом за 2000 с человека, воспоминаний — вагон».

Кстати, у части южноуральских выпускников праздник точно обещает быть запоминающимся: 27 июня в Парке Гагарина пройдет «Атомный выпускной», туда пригласили около пяти тысяч школьников со всей области. Хэдлайнерами вечера станут Коста Лакоста и дуэт Nansi&Sidorov.

Информация предоставлена:https://74.ru/text/education/2025/06/04/75539270/