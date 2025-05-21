Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Первый град зафиксировали в Челябинской области.

Вчера, 24 мая 2025 года, в некоторых территориях Южного Урала прошел град. При этом данное природное явление наблюдали как в Катав-Ивановском районе, так и в пригороде Челябинска.

На первый в этом году град обратили внимание в национальном парке «Зигальга». Метеорологи считают это природное явление достаточно редким, поэтому осадки и вызвали к себе внимание.

Однако, как оказалось, град зафиксировали не только на горных перевалах. Читатель «Губернии» рассказал, что такие осадки вчера наблюдали и около Челябинска.

— Днем был на даче в СНТ «Курчатовец», что в Сосновском районе, — говорит челябинец Павел. — Работал в огороде, как погода резко испортилась. Налетела туча и пошел редкий дождь с мелким градом. Продолжалось это очень мало времени, минуту где-то. После этого снова засияло солнце. А уже через часа два пошел просто дождь.

Как сообщала «Губерния», ранее в МЧС региона сообщили об ухудшении погодных условий. Атмосферный фронт низкого давления стал причиной надвигающихся на Южный Урал гроз. И если в каких-то территориях прогнозировали кратковременные дожди, то в других — сильные и даже с градом.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1133404/