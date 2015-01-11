Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

На Южный Урал прибудет частица мощей святой Варвары.

На следующей неделе в Челябинск доставят ковчег с частицей мощей великомученицы Варвары из Константино-Еленинского женского монастыря Санкт-Петербурга. В аэропорту святыню встретят епископ Троицкий и Южноуральский Павел и священнослужители Троицкой епархии.

Святыня будет находиться в храме великомученицы Варвары в городе Пласт до 3 мая. Затем ее перенесут в Челябинск, где она пробудет до 5 мая. Все желающие смогут посетить храм, чтобы увидеть святыню и попросить у святой заступничества и благословения.

Святая великомученица Варвара — одна из самых почитаемых христианских святых, известная своей непоколебимой верой и мужеством. Она жила в III веке на территории современного Ливана. Варвара отличалась необыкновенной красотой, и отец-язычник запер ее в башне, чтобы скрыть от посторонних глаз. Находясь в заточении, Варвара размышляла о мире и пришла к вере в Единого Бога. Позже она познакомилась с христианами и приняла крещение. Узнав об этом, отец разгневался и отвел дочь к правителю города. Варвару подвергли жестоким мучениям, но она отказалась отречься от Христа. В итоге ее казнил собственный отец. Святая Варвара считается защитницей от внезапной и насильственной смерти. На иконах ее часто изображают с чашей, символизирующей избавление от смерти без покаяния.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1132652/