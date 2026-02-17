Обратная связь Четверг, 19 февраля, 21:59
 В рамках акции «День против мошенников» полицейские Озерска проводят мероприятия, направленные на предупреждение мошеннических действий

Заместитель начальника полиции по оперативной работе подполковник полиции Артём Мухамедьянов провёл профилактическую беседу с военнослужащими.

Он подчеркнул, что мошенники активно используют цифровые технологии, а жертвами нередко становятся люди разных возрастов и напомнил, что сотрудники правоохранительных органов, банковских учреждений, портала «Госуслуги» и иных организаций никогда:

не запрашивают коды подтверждения из СМС-сообщений;

не требуют перевода денежных средств на «безопасные», «резервные» или «специальные» счета;

не направляют курьеров для получения наличных денежных средств;

не осуществляют звонки с предложениями «содействия в поимке преступников» или «участия в оперативно-розыскных мероприятиях»;

не используют мессенджеры для официальных уведомлений от имени руководителей организаций.

Также Артём Раянович напомнил, что в случае поступления подобных звонков или сообщений необходимо прервать разговор. Для проверки поступившей информации необходимо самостоятельно связаться с организацией, от имени которой действует абонент, по официальным номерам телефонов, указанным на официальных сайтах.

Обо всех фактах противоправных действий можно сообщить в дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по адресу пр. Ленина 43 или по телефонам: 8 (35130) 2-50-85 или 02, 102, 112.

Информация предоставлена:https://vk.com/mvd74

