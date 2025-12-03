Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Южноуральский комбайнер-блогер вошел в число лучших на премии «МедиаПоле»

Фермеры из Челябинской области — Екатерина Колчина и Дмитрий Внуков — рассказывают в социальных сетях о жизни в сельской местности и работе в сельском хозяйстве. Недавно они вышли в финал национальной премии «МедиаПоле», учрежденной Минсельхозом РФ. Дмитрий Внуков стал одним из десяти победителей премии.

В этом году в конкурсе участвовали 1583 автора из 79 регионов России. В финал прошли 100 авторов блогов, репортажей и проектов о загородной жизни, о чем рассказали в министерстве сельского хозяйства Челябинской области.

Дмитрий Внуков из Верхнеуральского округа представил блог «АгроВнук», в котором рассказывает о работе комбайнером, жизни в деревне, строительстве фермы и своих животных. Екатерина Колчина из Чебаркульского округа ведет блог «Поле Урала» о ее фермерском хозяйстве, трудностях и победах.

Церемония награждения состоялась 30 ноября в Москве. Финалисты посетили образовательную программу, мастер-классы и встретились с экспертами. Призовой фонд премии составил 4,5 миллиона рублей, которые победители смогут направить на развитие проектов.

Аграрные блогеры популяризируют жизнь на селе, аграрные профессии, способствуя реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1137409/