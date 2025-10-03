Обратная связь Понедельник, 6 октября, 23:48
| Общественная жизнь

Федеральные эксперты отметили рост благополучия населения на Южном Урале.

| Общественная жизнь

Челябинцы смогут наблюдать первое осеннее суперлуние 6 и 7 октября.

| Общественная жизнь

Афиша.

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

| Общественная жизнь

Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

| Общественная жизнь

Челябинский театр кукол отмечает 90‑летие.

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

| Новости » Общественная жизнь

Федеральные эксперты отметили рост благополучия населения на Южном Урале.

Федеральные эксперты отметили рост благополучия населения на Южном Урале.

Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Федеральные эксперты отметили рост благополучия населения на Южном Урале.

Аналитики РИА Рейтинг опубликовали очередное исследование на тему благополучия населения российских регионов, основываясь на данных 2024 года. В результате выяснилось, что в Челябинской области благополучие населения существенного подросло, в сравнении с показателями 2023 года. Если тогда наш регион набрал по итогам почти 49 баллов, то теперь — примерно 61. По уровню благополучия населения Челябинская область заняла 39-е место.

В процессе составления рейтинга аналитиками учитывались медианные доходы, стоимость фиксированного набора товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других средств в банках на одного жителя. Также исследователи учли уровень бедности, долю семей, которые могут позволить себе ипотеку, и долю населения с доходами свыше 60 тысяч рублей.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Магаданская область. Это регионы набрали примерно по 100 баллов. Подробнее с рейтингом можно ознакомиться по ссылке: https://ria.ru/20251006/reyting-2045573886.html?in=t

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1136073/

2025-10-06PKT11:16:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

