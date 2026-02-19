Фото: нейросеть

Как семена льна помогают худеть.

Их важно правильно подготовить к употреблению.

Семена льна не считаются жиросжигателями сами по себе, их действие на организм является комплексным. Главное преимущество продукта в содержании клетчатки — попадая в желудок, она разбухает и обеспечивает ощущение сытости, что помогает есть меньше.

Когда семена замачивают, происходит образование слизи, благодаря ее обволакивающим свойствам углеводы и сахара всасываются стенками желудка медленнее, что имеет значение в стабилизации уровня глюкозы.

Наличие омега-3 жирных кислот в семенах способствует нормализации обменных процессов и борется с воспалительными реакциями, свойственными людям с лишним весом.

У семян льна отмечается и небольшой послабляющий эффект, что важно для улучшения работы кишечника, выведения токсинов и уменьшения вздутия.

Чтобы получить желаемый результат, семена льна должны быть подготовлены к употреблению, поскольку переваривание цельных семян в организме невозможно. Полезнее перемалывать их прямо перед едой. Начальная дозировка — одна чайная ложка, со временем можно довести до столовой. При включении в рацион семян льна важно пить достаточно воды — при недостатке жидкости придется мучиться запорами.

Если человеку диагностировано острое заболевание органов ЖКТ, мочекаменная болезнь или гормонозависимая опухоль, употребление семян льна запрещено.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/kak-semena-lna-pomogayut-khudet/