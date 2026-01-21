Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Южноуральским школьникам посоветовали сдать ГТО для добавления баллов к ЕГЭ.

В Дирекции спортивных мероприятий Челябинской области напомнили выпускникам этого года, что значок ГТО поможет получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. Решение о количестве начисляемых баллов каждый вуз принимает сам, но максимальная прибавка за индивидуальные достижения в 2026 году составляет 10 баллов. При этом большинство университетов учитывают именно золотой знак.

Выпускники 9–11-х классов в возрасте от 14 до 18 лет могут пройти медицинский осмотр и приступить к выполнению нормативов в рамках акции «Каждому выпускнику — знак ГТО». В зависимости от уровня подготовки школьник может получить золотой, серебряный или бронзовый знак.

Школьникам Челябинской области, которые планируют поступать в вузы в 2026–2027 учебном году, рекомендуют заранее выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Центры тестирования ГТО работают во всех муниципалитетах региона, поэтому школьникам советуют не откладывать участие и пройти испытания до 31 марта 2026 года. Это позволит повысить шансы на успешное поступление и получить ощутимое преимущество при конкурсе на бюджетные места. Стоит отметить, что баллы за значок ГТО начисляют только один раз.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/sport/1138276/