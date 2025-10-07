Фото: Александр Файрузов, «Челябинск сегодня»

Челябинцев предупредили об опасных туманах.

Единая дежурно-диспетчерская служба просит водителей быть особенно осторожными по утрам в эти дни. Дело в том, что в связи с изменениями погодных условий наблюдается образование тумана. При плохой видимости необходимо соблюдать некоторые правила.

В челябинском отделении ЕДДС-112 сообщили о туманах, которые могут быть очень опасными на дорогах.

— Просим водителей при движении в тумане соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также включать противотуманные фары, — рекомендуют диспетчеры.

При происшествиях необходимо звонить по телефону 112.

Напомним, что туман образуется при определенных условиях в атмосфере, когда в приземном слое воздуха появляется взвесь микроскопических капель воды или кристаллов льда, снижающая видимость. А это возможно при двух условиях: высокой влажности и охлаждении воздуха до точки росы — температуры, при которой пар начинает конденсироваться.

Между тем, как уже сообщала «Губерния», в Челябинской области продолжается очередная волна бабьего лета. Сегодня, 8 октября 2025 года, днем температура вновь поднимется до плюс 17 градусов. А так как по ночам воздух охлаждается быстро, наблюдаются и туманы.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1136126/