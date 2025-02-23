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Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области из-за метели и гололедицы.

Южноуральцев предупредили о погодных изменениях, которые могут стать причиной серьезных аварий. Так, на юг региона 24 февраля, согласно прогнозам синоптиков, обрушится сильный снегопад, на дороге возможна гололедица от снежного наката. Постепенно молодой южный циклон распространится и на северную часть. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

В понедельник, 24 февраля, в Челябинской области дневная температура воздуха опустится до – 11 градусов, а ночью похолодает до – 19 градусов. Сильный ветер ожидается на юге региона — порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Водителей предупреждают о неблагоприятных погодных условиях для дальних поездок. Из-за сильной метели и гололедицы на дорогах усиливается аварийная опасность. Если же поездки не избежать, соблюдайте скоростной режим и будьте осторожны.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1131524/