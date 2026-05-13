» Оперативная обстановка.

1. Сегодня среда 13 мая 2026 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 8 °С
• атмосферное давление 745 мм рт. столба
• относительная влажность воздуха 95 %
• ветер Западный 1 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения адреса время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
Дзержинского 32 – 5п, Семенова 10 – 2п с 9 до 13 час
Гайдара 4,6 с 9 до 14 час
2 В сетях электроснабжения
Уральская 15,17, Кирова 22,24,26,28, Чапаева 2,4,6, Строительная 34А с 9 час до оконч. работ
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
Дзержинского 32 – 5п, Семенова 10 – 2п с 9 до 13 час
Гайдара 4,6 с 9 до 14 час
Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:
• Если Вы в здании:
1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь
• Если нет подвала или паркинга:
1. найдите помещение с несущими стенами
2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь
3. держитесь подальше от окон
4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната
• Если Вы на улице:
1. не паникуйте
2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками
3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг
4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)
5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится
• Если Вы в авто или общественном транспорте:
1. остановите машину
2. ползком переместитесь от транспорта
3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг
4. ложитесь на землю
5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию
• После окончания обстрела:
1. не торопитесь выходить из укрытия
2. внимательно смотрите под ноги
3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы
4. держите возле себя детей
1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
Лесных пожаров не зарегистрировано.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 13 мая 2026 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Облачно с прояснением, в большинстве районов дожди, местами сильные, на крайнем юге преимущественно без осадков, ночью в горах грозы, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с, ночью местами порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью от +3° до +8°, местами заморозки до -2°, днём в северной половине области от +12° до +17°, в южной половине и на крайнем западе от +20° до +25°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки на реках области ожидается неустойчивый водный режим. В районах выпадения большого количества осадков возможны резкие подъемы уровней воды в реках, увеличение притока воды к водохранилищам, подтопление отдельных участков поймы.
Лесопожарная обстановка:
НЯ: 13-14 мая в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
ОЯ: не прогнозируются.
Прогнозируется возникновение 2-7 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 3-4 классы пожарной опасности.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.
Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 119 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/63861/