Фото: «Челябинск сегодня», Александр Файрузов

В Челябинской области ночью наблюдали северное сияние.

Все чаще и чаще южноуральцы становятся свидетелями редкого для региона явления. Увидеть северное сияние в наших широтах удается благодаря мощным вспышкам на Солнце.

В ночь со 2 на 3 апреля 2026 года жителям Челябинской области снова посчастливилось наблюдать разноцветное ночное небо. Ученые заранее дали прогноз северного сияния для региона на 3 дня. Наибольшая вероятность наблюдения, по их мнению, составляла 18% 2 апреля 2026, в четверг, с 23:00 по 02:00. Так и произошло.

Причина этого явления в данном случае – сильнейшая вспышка на Солнце, о которой «Губерния» сообщала ранее. Она произошла 30 марта 2026 года. Облако плазмы задело планету в ночь на 1 апреля. Среди последствий вспышки и оказалось как раз Северное сияние. Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировали в окрестностях Земли радиационную бурю уровня S4. Мощность была близка к историческим рекордам. Это вызвало нарушения в радиосвязи, спутниковой и радиочастотной навигации.

