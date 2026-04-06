Обратная связь Среда, 8 апреля, 01:45
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В челябинских торговых сетях проверяют цены на яйца и молоко.

| Общественная жизнь

Надо ли мыть яйца перед готовкой.

Какие патогены может содержать скорлупа. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

| Общественная жизнь

Афиша

| Общественная жизнь

Ливни и мокрый снег придут на Южный Урал.

| Общественная жизнь

В Челябинской области часть автодорог закрыли для большегрузов ради просушки.

Ограничения будут действовать до полного просыхания полотна, но не более 30 суток. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

| Общественная жизнь

В Челябинской области ночью наблюдали северное сияние.

| Общественная жизнь

Дожди придут на смену солнцу в Челябинской области 3 апреля.

| Новости » Общественная жизнь

Надо ли мыть яйца перед готовкой.

Фото: нейросеть

Какие патогены может содержать скорлупа.

Яйца — один из наиболее распространенных продуктов для завтрака, и всякий раз, соприкасаясь с упаковкой яиц, человек может задаваться вопросом: мыть или не мыть яйца? Перед Пасхой тема яиц также приобретает особую актуальность и многие могут теряться в догадках: нужно ли проводить какую-то обработку прежде, чем делать что-то с яйцами?

В Роскачестве дали четкий ответ: яйца обязательно нужно мыть перед тем, как начать готовить. Причина проста: поверхность яиц может быть заселена бактериями, в том числе и сальмонеллой.

Разбивая скорлупу, мы рискуем занести патогены в содержимое оболочки, а это особенно опасно, если яйца затем не пройдут должную тепловую обработку, что типично, например, для яичницы с жидким желтком, домашнего майонеза, кремов.

Яйца рекомендуется мыть в теплой воде с применением пищевого моющего средства или мыла, после насухо обтереть бумажным полотенцем или салфеткой и разбивать. Важно: моют яйца только перед использованием, а не сразу, принося из магазина.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/nado-li-myt-yaytsa-pered-gotovkoy/

2026-04-07PKT10:26:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Архив новостей

Показать/скрыть

» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
» В центре внимания. Енотовидные собаки в ДЭБЦ.
» Озёрск музыкальный. "50 лет в ритме России».
» Китай заинтересовался челябинской разработкой по контролю за чистотой воздуха.
» Текслер прокомментировал признание Челябинской области спортивной столицей Урала.
» Памятка курящим.
» В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ.
Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги