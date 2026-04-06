Надо ли мыть яйца перед готовкой.

Какие патогены может содержать скорлупа.

Яйца — один из наиболее распространенных продуктов для завтрака, и всякий раз, соприкасаясь с упаковкой яиц, человек может задаваться вопросом: мыть или не мыть яйца? Перед Пасхой тема яиц также приобретает особую актуальность и многие могут теряться в догадках: нужно ли проводить какую-то обработку прежде, чем делать что-то с яйцами?

В Роскачестве дали четкий ответ: яйца обязательно нужно мыть перед тем, как начать готовить. Причина проста: поверхность яиц может быть заселена бактериями, в том числе и сальмонеллой.

Разбивая скорлупу, мы рискуем занести патогены в содержимое оболочки, а это особенно опасно, если яйца затем не пройдут должную тепловую обработку, что типично, например, для яичницы с жидким желтком, домашнего майонеза, кремов.

Яйца рекомендуется мыть в теплой воде с применением пищевого моющего средства или мыла, после насухо обтереть бумажным полотенцем или салфеткой и разбивать. Важно: моют яйца только перед использованием, а не сразу, принося из магазина.

