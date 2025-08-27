В челябинских поездах возвращаются скидки школьникам и студентам.

Фото: ИА «Первое областное»

В Челябинской области школьникам и студентам снова доступны скидки при оплате проезда в пригородных поездах, сообщили в пресс-службе РЖД.

Региональная льгота в размере 50% действует на протяжении всего учебного года. Оформить такой билет можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, в мобильном приложении и на официальном сайте региональной пригородной компании. Льготы недоступны только студентам заочной или очно-заочной формы обучения и при отсутствии студенческого.

В поезде пассажиру необходимо иметь при себе оригинал документа, подтверждающего льготу. Кстати, фотография или электронная копия не подойдет. Если таких документов не будет, проезд придется оплатить по полной стоимости.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskikh-poezdakh-vozvrashchayutsya-skidki-shkolnikam-i-studentam/