Фото: ИА «Первое областное»

Челябинцев приглашают на открытый урок по безопасности на воде.

Освоить жизненно важные правила можно прямо на пляже озера Смолино.

Челябинцев приглашают на открытый урок по безопасности на воде

В среду, 18 июня, в Челябинске пройдет открытый урок по безопасности на воде для детей. Мероприятие бесплатное, а посетить его может любой желающий, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области.

«Школьникам расскажут о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы их отдых на пляже и вблизи водоемов был не только приятным, но и максимально безопасным»,— отмечают в пресс-службе.

Дети увидят, как спасатели помогают тонущему человеку, освоят технику оказания первой помощи и приемы спасания на воде, узнают алгоритмы поведения в неожиданных и даже экстренных ситуациях, поговорят с водолазами и познакомятся со спасательной техникой, применяемой на воде.

Самым активным участникам урока вручат сертификат юного спасателя. Также организаторы обещают розыгрыш призов.

Урок пройдет на пляже «Новороссийский» по адресу: улица Новороссийская, 79 (рядом со школой № 46). Начнется мероприятие в 9:30 утра. На урок нужно записаться по этой ссылке: https://forms.yandex.ru/u/684666994936396c0df7f02d/

Кстати, в этом году урок юбилейный — уже пятый по счету.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabintsev-priglashayut-na-otkrytyy-urok-po-bezopasnosti-na-vode/