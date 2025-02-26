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К началу весны в Челябинск придёт тепло.

Столбик термометра снова достигнет плюсовых отметок.

Неужели ещё немного — и про снег с холодом можно будет забыть?

К концу зимы в Челябинск и область вернётся тепло, воздух днем 28 февраля и 1 марта будет прогреваться до +2 градусов. Такой прогноз дают синоптики южноуральского Гидрометцентра.

По данным ЦГМС, днем 27 февраля на Южном Урале сохранятся минусовые температуры: от -6 до -1 градуса, в низинах до -9, в Челябинске — от -3 до -1 градуса. Однако уже 28 февраля в Челябинской области днем обещают до +2 градусов, в Челябинске — до 0. Аналогичная погода с умеренным южным и юго-западным ветром, преимущественно без осадков, сохранится в первый день весны, 1 марта, в Челябинске воздух прогреется до +1 градуса. Ночью, однако, пока что будет морозно: в области до -20, в столице региона — до -18 градусов.

Информация предоставлена:https://74.ru/text/winter/2025/02/26/75156350/